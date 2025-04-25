Житловий комплекс розрахований на 58 квартир

На вул. Пирогівка у Львові збудують 4-поверховий житловий комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у п’ятницю, 25 квітня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Пирогівка, 8а, де зараз розташовані одноповерхові нежитлові будівлі. Натомість тут збудують 4-поверховий житловий комплекс на 58 квартир і таку ж кількість підземних паркомісць.

«Проєкт презентує якісну сучасну архітектуру з каскадною забудовою, з формуванням внутрішніх дворів і променаду в сторону зелених насаджень», – розповів керівник управління архітектури та урбаністики Роман Крушельницький.

Візуалізація забудови

Будівництво вестиме житлово-будівельний кооператив «Простір», що зареєстрований у 2021 році за адресою будівництва. Власниками ЖБК вказані львів’яни Оксана Двораковська, Олена Любай і Юрій Пастернак, який був директором корпорації «КРТ» братів Дубневичів.