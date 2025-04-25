Різке похолодання буде лише вночі, вдень температура буде щонайменше 12°

Український гідрометеорологічний центр попередив про нічні приморозки, які очікують у всіх західних областях. При цьому денна температура буде доволі теплою. Таке раптове похолодання завдасть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам. Синоптики класифікують його як небезпечне та стихійне метеорологічне явище.

«Вночі, 27 квітня, у західних та північних областях, вночі 28 та 29 квітня в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий), вночі 28 квітня у північних, східних та центральних областях заморозки в повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)», – повідомили синоптики.

Жовтим кольором відзначено регіони, де очікують заморозки 27 квітня

На карті позначені жовтий та помаранчевий рівні небезпечності на 28 квітня

Водночас львівські синоптики додали, що вночі суботи 26 квітня пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. 27-28 квітня на Львівщині вночі та вранці сильний приморозок 0 – 5°. У Львові – 1-3°.

Прогноз погоди на Львівщині на 25-30 квітня

«Очікується зниження температури повітря, яке повʼязане з надходженням холодної повітряної маси. Вночі повернуться заморозки, а в день температура фіксуватиметься 10-16° тепла. Вітер північного напрямку, помірний», – повідомив Львівський центр гідрометеорології.