Завод «Карпати» виготовляє і ремонтує вагони, залізничні цистерни

«Дослідно-механічний завод «Карпати» з Нового Роздолу викрили у спробі незаконно отримати 90,5 млн грн компенсації з державного бюджету. Порушення виявили аналітики управління Бюро економічної безпеки на Львівщині та податкова. Підприємство є одним із найбільших виробників вантажних вагонів в Україні.

Пресова служба БЕБ у Львівській області 14 квітня повідомила, що її аналітики виявили підприємство, яке намагалося незаконно отримати відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). У новині не вказували його назви, однак йшлося про те, що компанія подала звіт щодо податку на додану вартість, в якому було завищене від’ємне значення між показниками податкового зобов’язання і податкового кредиту. Підприємство прагнуло отримати відшкодування ПДВ на суму понад 90 млн грн, що дозволено згідно із законом.

Правоохоронці передали інформацію про можливе порушення до податкової служби. Згодом, під час позапланової перевірки, фахівці ДПС підтвердили спробу підприємства незаконно отримати бюджетну компенсацію через неправдиві дані у декларації.

Як повідомило БЕБ у Львівській області у відповідь на запит ZAXID.NET, йдеться про ТОВ «Дослідно-механічний завод «Карпати» з Нового Роздолу. Компанія займається будівництвом вантажних вагонів, ремонтом залізничного рухомого складу, виготовленням контейнер-цистерн та інших металоконструкцій. Згідно з даними сайту підприємства, воно входить до трійки лідерів із виробництва вагонів в Україні.

Наразі невідомо – помилково чи свідомо «ДМЗ «Карпати» подало помилкову декларацію про відшкодування 90,5 млн грн ПДВ.

«За результатами перевірки складено акт. За даними фактами відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносились», – повідомив у письмовій відповіді на запит керівник територіального управління БЕБ у Львівській області Андрій Козюк.

Згідно з даними платформи YouControl, власниками підприємства у Новому Роздолі є киянин Євгеній Погребняк (80%) та стриянин Анатолій Алєксєєнко (20%). Обидва є засновниками фінансово-промислової групи «Тіп Груп», до якої входять 20 компаній. Головними напрямками діяльності компаній групи є будування вантажних вагонів, ремонт рухомого складу, виготовлення контейнер-цистерн, металоконструкцій та залізничні перевезення.

Анатолій Алєксєєнко на початку 2010-х років очолював державне підприємство«Стрийський вагоноремонтний завод», доки підприємство не припинили через реструктуризацію в жовтні 2024 року.

Як раніше писав «Бізнес Цензор», «ДМЗ «Карпати» було у переліку найбільших власників зерновозів в Україні.