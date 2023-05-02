Раніше тепловози виготовляли в Луганську

Дослідно-механічний завод «Карпати», розташований у Новому Роздолі на Львівщині, планує упродовж п’яти років розпочати виробництво нових тепловозів. Про це розповів директор заводу Ростислав Гапатин, передає GMK Center.

Торік ТОВ ДМЗ «Карпати» викупило 18 км під’їзних колій і тепловозне депо у гірничо-хімічного підприємства «Сірка», відремонтувало, реконструювало депо, закупило обладнання та отримало атестацію для ремонту тепловозів. Тепер підприємство має атестований колісно-візковий цех з можливістю ремонту будь-яких колісних пар для тепловозів. На виробництві створено 60 нових робочих місць.

«Незважаючи на профіцит потужностей з ремонту тепловозів в Україні, ми вирішили розвивати цей напрямок, оскільки бачимо в цьому перспективу. У зв’язку з тим, що 80% українських тепловозів вироблені підприємствами країни-агресора, майбутнє за модернізацією та ремоторизацією», – сказав Ростислав Гапатин.

Через ці ж причини, ДМЗ «Карпати» має у планах на найближчі п’ять років виробництво нових тепловозів.

Додамо, що на Львівщині ремонтом тепловозів займається ще низка підприємств, зокрема, підприємства «Укрзалізниці» Львівський і Стрийський локомотиворемонтні заводи. А щодо будівництва власних тепловозів, то в Україні їх виробляли на Луганському тепловозному заводі, що після окупації Росією розібрали і вивезли. У 2016 році у Києві була зареєстрована «Українська локомотивобудівна компанія», власником якої є Павло Тіщенко.

ТОВ ДМЗ «Карпати» зареєстроване у січні 2012 року в Новому Роздолі Львівської області. Підприємство займається вагонобудуванням, виробництвом металоконструкцій і ремонтом тепловозів. За даними сервісу YouControl, завод «Карпати» належить до Tip-Group Євгенія Погребняка і Анатолія Алєксєєнка. Ця група спеціалізується на будуванні вантажних вагонів, ремонті рухомого складу, виготовленні контейнерів-цирстерн, металоконструкцій та на залізничних перевезеннях.

Додамо, що до 2014 року Анатолій Алєксєєнко був керівником державного Стрийського вагоноремонтного заводу, що обслуговує «Укрзалізницю». Киянин Євгеній Погребняк також є власником ТОВ «Сан Енерджі Парк» у Новому Роздолі, ТОВ «Торговий дім Карпати НР», ТОВ «Завод композиційних матеріалів» у Києві та низки інших промислових підприємств.