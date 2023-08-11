На заводі також виготовляють вантажні вагони

«Укрзалізниця» планує збудувати 100 пасажирських вагонів на своїх потужностях, серед яких і Стрийський вагоноремонтний завод на Львівщині. За повідомленням прес-служби голови уряду Дениса Шмигаля, про оновлення пасажирського рухомого складу ішлося на нараді з віце-прем’єр-міністром Олександром Кубраковим.

«Сьогодні "УЗ" є основним залізничним сполучником країни. Залізничники поставляють продукти, обладнання, техніку, евакуюють українців з небезпечних районів та вивозять поранених бійців. У цьому контексті маємо проблему – застарілий вагонний парк. Необхідно забезпечити виробництво нових і модернізацію старих вагонів. У планах "Укрзалізниці" – виготовлення 100 пасажирських вагонів та 5 дизель-потягів», – ідеться в повідомленні.

На початку серпня член правління «Укрзалізниці» Євген Шрамков повідомив, що нові вагони виготовлятимуть на потужностях чотирьох підприємств – Стрийського вагоноремонтного заводу, Київського електровагоноремонтного заводу, Дарницького вагоноремонтного заводу і Рефрижераторної вагонної компанії.

До кінця року ці компанії мають опанувати капітально-відновлювальний ремонт старих вагонів, а потім – перейти до виробництва нових.

«Зараз ми додатково готуємо майданчик, технологію, інструменти, починаємо програму з закупівлі матеріалів. У планах – зробити ремонти чотирьох вагонів цьогоріч: по одному на кожному підприємстві», – сказав Євген Шрамков.

Як інформував ZAXID.NET, підприємство на Львівщині – дослідно-механічний завод «Карпати» у Новому Роздолі – планує виготовляти власні тепловози.