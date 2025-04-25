Поліна Піддубна покаже фільм «Моя бабуся парашутистка»

Режисерка, сценаристка та продюсерка Марен Аде головуватиме у журі короткометражних фільмів та програми La Cinef на 78-му Каннському кінофестивалі. Її супроводжуватимуть режисер, сценарист та продюсер Рейнальдо Маркус Грін, акторка, співачка та авторка пісень Камелія Джордана, продюсер, фотограф Хосе Марія Прадо Гарсія та режисер і сценарист Небойша Сліпчевич. Разом вони вручать «Золоту пальмову гілку» за короткометражний фільм та 3 призи La Cinef (програма Каннського кінофестивалю, присвячена студентським фільмам).



Саме у цій програмі можна буде побачити фільм української режисерки Поліни Піддубної, яка представляє німецьку кіношколу.



Поліна Піддубна – режисерка, мисткиня та активістка. Вона народилася та виросла в Харкові, нині живе в Берліні. З 2017 по 2019 рік була студенткою на курсі режисури анімації в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, з 2019 року навчається на факультеті анімації Бабельсберзького кіноуніверситету Конрада Вольфа в Потсдамі. Окрім кіновиробництва, Поліна організовує соціальні та освітні проєкти, курує фестивалі та займається мистецькими дослідженнями на деколоніальну тематику. У Каннах покажуть її анімаційний фільм «Моя бабуся парашутистка».



«Моя бабуся садить тюльпани в саду, поки Харків постійно бомблять. Вона скаржиться, що бджоли не запилюють її квіти», ‒ йдеться в описі фільму.



Онучка, яка переживає вторгнення в Україну, розмірковує про минулі покоління, які постійно переживали депортації, різні форми війн та геноцидів. Вона розмовляє телефоном зі своєю бабусею, яка живе в радянській Центральній Азії, активно займаючись парашутизмом та вивчаючи акушерство. Онука намагається визначити свою етнічну ідентичність, розірвати нескінченне коло поколіннєвих травм та поміркувати про сенс людського життя.

«Робота над проєктом розпочалася на початку 2022 року, коли я зацікавилася життям моєї бабусі, прогресивної жінки, яка походить з Центральної Азії. Після початку повномасштабного вторгнення історія набула глибшого підтексту. Країна-агресор колонізувала землі Східної Європи, Кавказу, Центральної та Північної Азії. Багато культур, мов та етнічних груп було стерто. Терор триває, а всі ці теми залишаються маргіналізованими. Через особисту історію, побудовану на поетичних образах стрибків з парашутом та народження, діалогу між онукою та бабусею, використання різних мов у наративі – ми переходимо до глобального катарсису, долаємо поколіннєву травму, деколонізуємо та перевчаємося», ‒ говорить режисерка.

Короткометражний конкурс

До короткометражного конкурсу увійшло 11 фільмів, які обрали з 4 781 заявок. Конкурс налічує 9 ігрових та 2 анімаційних фільми.

Arguments in favor of love, реж. Габріель Абрантес

«Алі», реж. Аднан Аль Раєв

I’m glad you’re dead now, реж. Тавфік Бархом

Agapito, реж. Аврін Беларміно та Кайла Данель Ромеро

Fille de l’eau, реж. Сандра Десмазьєрес

Hypersensitive, реж. Мартін Фруассард

Dammen, реж. Грегуар Греслін

The spectacle, реж. Балінт Кенейрес

Nvhai, реж.и Жаоганг Лю та Шушан Ляо

A solidão dos lagartos, реж. Інес Нунес

Aasvoëls, реж. Дін Вейс

Програма La Сinef

До програми La Сinef увійшло 13 ігрових та 3 анімаційних фільми, відібраних 2,7 тисяч картин з кіношкіл з усього світу.