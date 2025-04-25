Новий світлофор на вул. Княгині Ольги складається з двох вузлів і регулюватиме рух на існуючих там переходах

На перехресті вул. Княгині Ольги – Бойчука у Львові триває будівництво нового світлофорного об’єкта, який складається з двох окремих вузлів. Нові світлофори облаштовують для підвищення безпеки руху на нерегульованих пішохідних переходах.

Як повідомили у п’ятницю, 25 квітня, у ЛКП «Львівавтодор», встановлюють світлофори на перехресті вул. Княгині Ольги – Бойчука відповідно до рішення міської комісії з безпеки дорожнього руху. Цей світлофорний об’єкт складатиметься з двох окремих вузлів:

перший – для регулювання пішохідного переходу, що веде до трамвайної зупинки через дві смуги руху у напрямку від центру міста.

другий – для забезпечення безпеки на двох переходах, що з’єднують вул. Бойчука з парком «Горіховий гай». Тут пішоходи перетинають чотири смуги руху в обох напрямках та трамвайну колію.

Нерегульоване перехрестя вул. Княгині Ольги – Бойчука стане регульованим

«Будівництво цього світлофорного об’єкта вкрай важливе. Його необхідність чітко визначена рішеннями міської комісії з безпеки дорожнього руху, виконавчого комітету ЛМР. Поруч школа, дитячий садок, парк, а також трамвайна зупинка, тому потік людей тут дуже активний. Світлофорне регулювання допоможе підвищити безпеку руху та зменшити ризик виникнення ДТП за участі пішоходів», – зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Будівництво нового світлофорного об’єкта виконується на замовлення ЛКП «Львівавтодор». Підрядником робіт є ТОВ «СМЕО».