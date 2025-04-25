Переговори делегацій у Лондоні 24 квітня

Пропозиції США щодо врегулювання російсько-української війни суттєво відрізняються від мирного плану України та ЄС, запропонованого у відповідь. Про це повідомило у п’ятницю, 25 квітня, агентство Reuters, яке отримало у розпорядження повний текст нібито остаточних пропозицій США та документ із пропозиціями України та країн Європи.

Фінальні пропозиції під назвою «Рамки російсько-української угоди», які нібито висунули США 17 квітня на переговорах у Парижі, є остаточними як для Росії, так і для України. Водночас контрпропозиції України та ЄС, висунуті 23 квітня в Лондоні та передані американській стороні, мають низку відмінностей – розбіжності стосуються статусу окупованих територій, вступу до НАТО та санкцій проти Росії.

Територіальне питання

«Рамки російсько-української угоди» від США передбачають, що Америка юридично визнає анексію Криму Росією та де-факто визнають контроль Росії над Луганською областю і над окупованими Росією частинами Запоріжжя, Донеччини і Херсонщини. Водночас, згідно з планом, Україна поверне територію Харківської області.

Крім того, країна поверне контроль над тимчасово окупованою Запорізькою АЕС через адміністрування США – вироблену електроенергію розподілятимуть між обома сторонами. Відповідно до пропозицій США, Україна також поверне контроль над зруйнованою Каховською греблею, отримає безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

У пропозиціях України та Європи йдеться, що територіальні питання обговорюватимуться тільки після повного та безумовного припинення вогню, на яке наразі Росія не погоджується. В українсько-європейському плані йдеться, що переговори щодо територій розпочнуться на основі лінії контролю. Водночас, як і в американському плані, Україна та ЄС пропонують повернути контроль над ЗАЕС за участі США, Каховською греблею та Кінбурнською косою, а також відновити безперешкодний прохід по Дніпру.

Припинення вогню

Американський план передбачає постійне припинення вогню з негайним початком переговорів з технічного провадження. Українсько-європейські пропозиції більш широко описують припинення вогню – в документі йдеться про «повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі», а його імплементація починається за участі США та ЄС. Дотримання перемир’я, відповідно до плану, мають моніторити США та треті країни.

Крім того, план України передбачає безумовне повернення всіх незаконно переміщених українських дітей з Росії, обмін полоненими у форматі «всіх на всіх», а також звільнення усіх цивільних полонених.

Гарантії безпеки для України

Відповідно до американських пропозицій, після припинення вогню Україна отримує «міцні» гарантії безпеки, які забезпечуватимуть держави у спеціально створеній групі європейських країн та охочих неєвропейських країн. Про гарантії безпеки від США у документі не йдеться. Водночас план США передбачає, що Україна не прагнутиме до вступу в НАТО, зберігаючи право прагнути вступити до ЄС.

Українсько-європейський план передбачає запровадження міцних гарантій безпеки, зокрема і від США за форматом 5 статті НАТО – гарантом виступатиме група європейських та охочих неєвропейських країн, які не матимуть обмежень щодо присутності, озброєння та операцій дружніх іноземних сил на території України.

Крім того, документ декларує, що Україна прагне вступити до ЄС. Втім, наразі серед країн-партнерів немає консенсусу щодо членства України в НАТО.

Економічна співпраця

Американські «Рамки російсько-української угоди» пропонують виконання США та України угоди про економічну співпрацю, або ж угоди про рідкісноземельні мінерали. Згідно з документом, Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію.

Водночас США пропонують зняти санкції з Росії, які запроваджували з 2014 року через її агресію щодо України. Сполучені Штати також пропонують подальше економічне с співробітництво з Росією в енергетичному та інших секторах промисловості.

Українсько-європейський план також передбачає виконання економічної угоди з США та повне відновлення України з подальшою фінансовою компенсацією. Втім, компенсації пропонують виділяти коштом заморожених російських активів, які пропонують залишити знерухомленими, доки Росія не відшкодує Україні збитки. Також Україна та ЄС допускають можливість поступового послаблення санкцій США після досягнення сталого миру – про повне скасування санкцій США, та будь-якого послаблення європейських санкцій проти Росії не йдеться.

Зауважимо, американський «остаточний» документ не містить вимог до Росії. Нагадаємо, 24 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що чинить на Росію «великий тиск», проте уникнув запитання журналістів про запровадження додаткових санкцій після удару по Києву в ніч на 24 квітня. Водночас Трамп заявив, що Росія запропонувала «велику поступку» для перемир’я – на його думку, такою поступкою є відмова від повного захоплення України.

Нагадаємо, у четвер, 24 квітня, президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори делегацій США, України та ЄС, назвавши їх непростими, але «конструктивними». 25 квітня МЗС України назвало три ключові вимоги щодо мирного плану – країна не визнаватиме жодні свої території російськими, декларуватиме вступ до НАТО і ЄС та не погоджуватиметься на так звану «демілітаризацію».