Принципові позиції України назвали під час переговорів у Лондоні

Під час переговорів у Лондоні 24 квітня українська делегація підтвердила три свої принципові позиції для мирного врегулювання російсько-української війни. Про це у п’ятницю, 25 квітня, повідомив речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Посадовець наголосив, що Україна ніколи не буде визнавати жодну частину своєї території російською. Цю позицію також неодноразово висловлював президент України Володимир Зеленський, за що його розкритикував президент США Дональд Трамп.

Другою принциповою позицією є те, що Україна не погодиться на будь-яке обмеження своїх Збройних сил, оборонної промисловості, військових спроможностей та військової допомоги від країн партнерів. Нагадаємо, однією з вимог російської сторони є так звана «демілітаризація» України та обмеження чисельності Сил оборони.

Також Україна вважає, що жодна третя країна не має права накладати вето на членство України в НАТО та Євросоюзі. Зазначимо, вимогу до України відмовитися від НАТО й ЄС вже озвучували росіяни.

«Це три принципові позиції, яких дотримується Україна. І я можу вам сказати відверто, що це лунало на цих і попередніх переговорах», – сказав Георгій Тихий.

Речник МЗС наголосив, що частина повідомлень ЗМІ про нібито затверджені мирні плани не відповідає дійсності. Посадовець закликам орієнтуватися на офіційну інформацію та критично реагувати на подібні повідомлення.

Нагадаємо, 24 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія пішла на «велику поступку», відмовившись від захоплення всієї території України. Така заява пролунала на тлі заяв низки ЗМІ про те, що США хочуть схилити Україну до визнання окупованого Криму російським.

Так, 23 квітня Трамп розкритикував заяву Зеленського про невизнання анексії Криму Росією, назвавши позицію українського президента «шкідливою для мирних переговорів з Росією», та заявивши, що Крим «був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами й навіть не є предметом обговорення». Трамп також написав, що «ще до анексії Криму там були присутні великі російські підводні бази», і звинуватив президента України в нагнітанні, яке ускладнює врегулювання війни.

У відповідь Володимир Зеленський опублікував «Кримську декларацію», яку США ухвалили та опублікували у липні 2018 року за першої каденції Дональда Трампа. У документі зазначалось, що США не визнають «вимог Кремля зі встановлення суверенітету над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву». Президент України наголосив, що «ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями».

Вже 25 квітня Дональд Трамп заявив, що окупований Крим залишиться з Росією. На думку американського президента, Зеленський «це розуміє».