Мурах у посилці, яка прямувала з Києва до Вроцлава, виявили на митному посту «Львів-поштовий»

Львівські митники виявили понад 2500 мурах, яких намагалися незаконно переслати до Польщі. Про це у п’ятницю, 25 квітня, повідомили у Львівській митниці.

Мурах у посилці, яка прямувала з Києва до Вроцлава, виявили на митному посту «Львів-поштовий» за допомогою рентген-системи «Рапіскан».

Виявити мурах у посилці вдалося за допомогою рентген-системи «Рапіскан» (фото митниці)

На опублікованих фото видно, що кожна мураха перебувала в окремій колбі.

«Кожна з 2580 мурах перебувала в окремій скляній колбі, поміщеній у металевий чорний ящик, задекларованому як “пульт дистанційного керування”. Живі товари переміщувались з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів, що утруднюють їх виявлення», – йдеться в повідомленні митниці.

Наразі комах перебувають на скалді, їх передадуть на експертизу (Усі фото Львівської митниці)

Там зазначили, що такі предмети є забороненими до пересилання через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях. За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил, відповідно до ст. 473 та 483 МКУ. Комахи наразі перебувають на складі під наглядом. Які саме це комахи встановить експертиза, опісля їхню долю вирішить суд.

Митники не знають для чого у Польщу пересилали мурах. Однак, ймовірно, комах могли використати для створення формікаріїв або так званих мурашиних ферм.