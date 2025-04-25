Нелегальний товар вилучили на кордоні

БЕБ на Львівщині повідомило про підозру місцевому мешканцю, який намагався контрабандою завезти з Польщі 11,5 тисяч нікотиновмісних паучів на суму понад 1,5 млн грн.

Як повідомили у п’ятницю, 25 квітня, у БЕБ Львівщини, мешканець Львівщини намагався ввезти нікотиновмісні паучі в Україну з однієї з країн Європейського Союзу без сплати митних платежів.

Нелегальну продукцію правоохоронці виявили під час огляду його автомобіля у пункті пропуску «Медика-Шегині». Детективи Теруправління БЕБ у Львівській області вилучили 11 520 нікотиновмісних паучів орієнтовною вартістю понад 1,5 млн грн.

Співробітники БЕБ повідомили водію про підозру за контрабанду підакцизних товарів (ч. 1 ст. 201-4 ККУ).