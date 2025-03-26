На митному пості «Рава-Руська - Хребенне» затримали вантажівку з пиломатеріалами хвойних порід

На Львівщині викрили підприємця, який організував незаконне вивезення свіжозрубаної ялини. Про це у середу, 26 березня, повідомило Бюро економічної безпеки України.

Слідство встановило, що приватний підприємець з Івано-Франківщини використовував підроблені документи про законність походження деревини. На їх підставі отримував дозвільні документи для експорту (сертифікат про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів). Надалі під виглядом пиломатеріалів виготовлених нібито з деревини придбаної у 2024 році, продукція зі свіжозрубаної деревини переміщувалась через кордон до країн ЄС. Вантажівку з пиломатеріалами хвойних порід затримали на митному пості «Рава-Руська - Хребенне».

«Детективи БЕБ задокументували факт незаконного вивезення лісопродукції під час митного контролю у пункті пропуску з використанням товарно-супровідних документів, які містили неправдиві відомості. Вилучено транспортний засіб, документацію та пиломатеріали. Орієнтовна вартість товару становить майже півмільйона гривень», – йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 Кримінального кодексу України (контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України). Наразі призначено низку судових експертиз.