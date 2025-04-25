Чоловіків затримали під час передачі частини грошей

Прокурори Спеціалізованої військової прокуратури спільно з правоохоронцями затримали на Буковині двох колишніх працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовці за 6 тис. доларів виготовляли довідки для військовозобов’язаних, які забезпечували їм уникнення мобілізації. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

За даними слідства, колишній начальник відділу районного ТЦК та СП і його експідлеглий зобов’язувалися допомогти місцевому чоловіку. За 6 тис. доларів вони пообіцяли виготовити документи, які б свідчили, що він не є військовозобов’язаним, повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону в п’ятницю, 25 квітня.

Однак повністю звільнити від військової служби свого «клієнта» їм не вдалося. Чоловіка на ВЛК все-таки визнали придатним до служби у тилових військових частинах. Буковинця призвали і відправили працювати водієм-електриком.

Від чоловіка працівники військкомату все одно вимагали сплатити обіцяні гроші. Після отримання частини обумовленої суми правоохоронці затримали посадовців ТЦК та СП. Їм оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Отримання неправомірної вигоди). Також начальнику відділу районного ТЦК та СП і його підлеглому обрали запобіжні заходи та звільнили із займаних посад. Триває встановлення всього кола причетних до незаконної оборудки осіб.

Якщо провину військових доведуть в суді, то їм загрожує до 10 років в’язниці та конфіскація майна.