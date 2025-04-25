Наслідки російської атаки на Київ 24 квітня

Ракета, яку російські окупанти випустили по цивільній інфраструктурі Києва у ніч на 24 квітня, містила понад 100 компонентів, вироблених не Росією. Більшість із них були американськими, повідомив у п’ятницю, 25 квітня, президент Володимир Зеленський.

За словами президента, наразі триває з’ясування усіх деталей щодо ракети, яка атакувала житловий будинок в Києві, проте «зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї». Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на українських військових повідомило, що будинок у Києві росіяни атакували північнокорейською балістичною ракетою KN-23.

«В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями», – повідомив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що недостатність тиску на Росію дає їй змогу завозити компоненти для виробництва ракет та іншої зброї й застосовувати її в Європі. Зокрема, росіяни спільно з КНДР виготовляють балістичні ракети.

«В сучасному світі будь-яка війна може дуже швидко втягнути багато різних субʼєктів, і будь-яка країна, що стає жертвою агресії, завжди захищається не від когось одного, а від групи спільників. Саме тому важливо, щоб і захист був заснований на колективних зусиллях», – підсумував Зеленський.

Президент нагадав, що Україна 45 днів тому погодилася на пропозицію США щодо безумовного та всеосяжного припинення вогню, а також пропонувала Росії продовжити так зване «великоднє перемир’я» та встановити припинення вогню по цивільних об’єктах. Втім, Росія відкинула ці пропозиції, і тому Зеленський закликав чинити тиск на Росію.

До слова, напередодні, реагуючи на атаку по Києву, президент США Дональд Трамп заявив, що чинить на Росію «великий тиск», проте уникнув запитання журналістів про запровадження додаткових санкцій після удару по місту. Водночас Трамп заявив, що Росія запропонувала «велику поступку» для перемир’я – на його думку, такою поступкою є відмова від повного захоплення України.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня росіяни здійснили масовану атаку на Київ, внаслідок якої загинули щонайменше 12 людей, а 90 отримали поранення. За даними МВС, росіяни цілеспрямовано атакували житлову забудову, а Reuters із посиланням на співрозмовника в українському війську повідомило, що удар завдали північнокорейською балістичною ракетою.

На атаку також відреагував і Трамп, який раніше заявляв про готовність Росії до миру. Він написав, що «не дуже щасливий» через російську атаку на Київ та закликав Владіміра Путіна зупинитися.