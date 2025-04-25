УЗД серця є основним методом діагностики

Ехокардіографія – це неінвазивне медичне обстеження серця за допомогою ультразвуку. У кардіології УЗД серця є основним методом діагностики для оцінки стану серцево-судинної системи. Під час ехокардіографії використовуються ультразвукові хвилі, щоб створити зображення серця в реальному часі. УЗД серця роблять для діагностики та динамічного спостереження за серцево-судинними захворюваннями.

Коли потрібно робити УЗД серця

Ультразвукове дослідження серця призначають у випадках підозри на ослаблення серцевого м’яза або за наявності аритмії. Також обстеження можуть проводити для спостереження за перебігом хронічних серцевих захворювань (серцевої недостатності, артеріальної гіпертензії) або під час передопераційної підготовки. Показання до ехокардіографії:

біль або дискомфорт у грудях;

задишка;

пришвидшене або нерегулярне серцебиття;

набряки нижніх кінцівок, запаморочення;

хронічна втома або слабкість.

УЗД серця може призначатися жінкам під час менопаузи через зниження рівня естрогенів і ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Також УЗД серця слід проходити для контролю перебігу хронічних серцево-судинних захворювань (гіпертонії, кардіоміопатії) та ефективності лікування.

УЗД може проводитися для профілактики серцевих захворювань у спортсменів та людей із факторами ризику (цукровим діабетом, підвищеним тиском). Планову ЕхоКГ серця рекомендується проходити один-два рази на рік.

Що показує ехокардіографія

УЗД серця показує розміри та об’єми передсердь і шлуночків, а також товщину стінок серця. За допомогою обстеження серця можна визначити скоротливу функцію міокарда, стан та рухливість серцевих клапанів, а також проаналізувати напрямок і швидкість кровотоку. Захворювання, які показує ехокардіографія:

серцева недостатність;

вроджена вада серця;

кардіоміопатія (потовщення стінок органу);

ендокардит (запалення внутрішньої оболонки серця);

проблеми із серцевими клапанами (недостатність клапана, стеноз);

перикардит (запалення зовнішньої оболонки органа);

пошкодження від серцевого нападу.

УЗД судин серця може показувати зміни, пов’язані з аневризмою аорти, новоутвореннями та згустками крові. Також обстеження може показати наявність зайвої рідини в перикарді.

Чи можна проходити ехокардіографію без направлення лікаря

Пройти УЗД серця можна без направлення у разі появи симптомів або для профілактики серцево-судинних захворювань. Також пройти УЗД у Дніпрі можна в медичному центрі «ОН Клінік» за направленням кардіолога.

Чи потрібна підготовка до УЗД серця

Перед ехокардіографією рекомендується утриматися від вживання алкогольних напоїв за добу до обстеження. Також підготовка до УЗД серця передбачає обмеження інтенсивних фізичних навантажень та стресових ситуацій перед процедурою.

Як проходить УЗД серця

УЗД серця можна пройти в медичному центрі «ОН Клінік Дніпро». Лікарі проводять трансторакальну ехокардіографію, яка передбачає зовнішнє використання ультразвукових датчиків. Етапи УЗД серця:

Лікар наносить гель на зону грудної клітки. До грудної клітки прикладається ультразвуковий датчик. За допомогою апарату лікар оцінює розмір і форму серця, товщину стінок, стан клапанів.

УЗД серця можна зробити з кольоровим доплерівським картуванням, яке дозволяє оцінити напрямок і швидкість кровотоку. Ехокардіографія триває близько 30 хвилин. Після УЗД серця діагност надає результати обстеження, розшифровку яких робить кардіолог під час консультації.