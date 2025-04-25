Орендарі не дотримувалися умов договорів і накопичили борги

Понад 100 гектарів землі у Трускавецькій, Стрийській громадах та Самбірському районі повернули у власність держави. Ці ділянки раніше надали в оренду компаніям для будівництва об'єктів «зеленої» енергетики, але проєкти так і не реалізували. Орендарі не дотримувалися умов договорів і накопичили борги. Про це у п’ятницю, 25 квітня, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Так, одне з підприємств орендувало 27 ділянок площею 83 га в Самбірському районі для будівництва вітроелектростанції. Проте проєкт не реалізували, а орендну плату систематично не сплачували. Прокуратура подала 27 позовів, з яких 23 уже задоволено. Землю повернули державі, ще чотири справи розглядають.

У Трускавецькій ОТГ інше підприємство взяло в оренду три ділянки під сонячну електростанцію, однак не збудувало об’єкт і накопичило майже 2 млн грн боргів. Прокуратура подала три позови, два з яких задоволено. Щодо третьої ділянки уклали мирову угоду: підприємство має погасити борг і відремонтувати аварійний міст для громади.

Ще один випадок — 60 га землі в Стрийській ОТГ. Підрядник також не виконав договірних зобов’язань і заборгував понад 1 млн грн. Після втручання прокуратури борг сплачено, договір розірвали, землю повернули державі.

(Фото Офісу генерального прокурора України)

Загалом у 2024-2025 роках задоволено 16 позовів, що дозволило повернути понад 100 га земель, виділених під енергетичні проєкти, та стягнути до бюджету заборговану орендну плату.