Прокуратура через суд повернула в комунальну власність загалом 4 га землі під Сколівську ВЕС. Компанія, яка з 2014 року орендувала цю землю, належить ТзОВ «Карпатська ВЕС», яку контролює син екснардепа-регіонала Миколи Янковського.

Як вказано в матеріалах справи, у 2014 році ТзОВ «Сколівська ВЕС» отримала загалом 4 га землі поблизу села Орів в оренду на 49 років під будівництво та обслуговування вітрової електростанції. На рік за 1 га землі компанія мала сплачувати 4,7 тис. грн.

Однак із 2021 року компанія «Сколівська ВЕС» перестала сплачувати за оренду землі, тому прокуратура звернулась в суд з вимогою розірвати договір.

Упродовж січня-квітня 2025 року Господарський суд Львівської області ухвалив чотири рішення, яким позови прокуратури задовольнив і зобовʼязав розірвати договір оренди землі під вітрові електростанції. Також суд зобовʼязав ТОВ «Сколівська ВЕС» повернути в комунальну власність всі ділянки загальною площею 4 га. Ці рішення можна оскаржити в апеляційному суді, однак 17 квітня прокуратура повідомила, що забезпечила реальне виконання рішень суду і зареєстувала право комунальної власності на землю.

ТзОВ «Сколівська ВЕС» через кіпрську Plotsun Holdings Limited і ТОВ «Карпатська ВЕС» належить директору Ігорю Рончевичу і громадянину Швейцарії Антону Даніелю Віссу. Реальним інвестором будівництва Карпатської ВЕС ЗМІ називають українського підприємця Ігоря Янковського, сина колишнього нардепа-регіонала Миколи Янковського.