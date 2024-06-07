Червоним кольором позначені місця розташування ВЕС

Господарський суд Львівської області повернув у державну власність 3 га землі неподалік Турки, яку 10 років тому передали під будівництво вітрової електростанції. Компанія «Карпатська ВЕС», яку контролює син екснардепа-регіонала Миколи Янковського, впродовж двох років не сплачувала за оренду.

Йдеться про три ділянки по 1 га кожна, що розташовані за селом Мельничне Турківської міської громади. Як вказано в матеріалах справи, у 2014 році ГУ Держземагентства у Львівській області передало ТОВ «Карпатська ВЕС» в оренду на 49 років три ділянки під будівництво та обслуговування вітрової електростанції.

Однак із березня 2022 року по листопад 2023 року компанія «Карпатська ВЕС» перестала сплачувати за оренду землі, тому прокуратура звернулась в суд з вимогою розірвати договір.

У квітні та травні 2024 року Господарський суд Львівської області ухвалив три рішення, яким позови прокуратури задовольнив і зобовʼязав розірвати договір оренди землі під вітрові електростанції біля Турки. Також суд зобовʼязав ТОВ «Карпатська ВЕС» повернути державі всі три ділянки загальною площею 3 га. Ці рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Офіційно ТОВ «Карпатська ВЕС» через кіпрську Plotsun Holdings Limited належить директору Ігорю Рончевичу і громадянину Швейцарії Антону Даніелю Віссу. Реальним інвестором будівництва Карпатської ВЕС ЗМІ називають українського підприємця Ігоря Янковського, сина колишнього нардепа-регіонала Миколи Янковського.