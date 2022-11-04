В Україну прибув радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував Саллівану за підтримку України у протидії російській військовій агресії. Також співрозмовники обговорили питання подальшої оборонної підтримки нашої держави, захист критичної інфраструктури, фінансову та гуманітарну підтримку та посилення санкцій проти РФ.

Президент вручив радникові Президента США з питань національної безпеки орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Також Зеленський нагородив старшу директорку Ради національної безпеки США з питань Європи Аманду Слоат. Вона отримала орден «За заслуги» III ступеня.

У прес-службі Білого дому наголосили, що Салліван у ході візиту оголосив про додатковий пакет допомоги в галузі безпеки на суму 400 мільйонів доларів, який включає модернізовані танки Т-72, безпілотні літальні апарати та 250 ракет класу «земля-повітря» HAWK.

Він також підтвердив продовження надання економічної та гуманітарної допомоги, а також постійні зусилля з партнерами щодо притягнення Росії до відповідальності за її агресію.

Зокрема, як повідомляє «Європейська правда», за будь-яких результатів виборів у Конгрес США, які відбудуться 8 листопада, збережеться двопартійна підтримка України, що дозволить продовжити допомогу Україні в опорі агресії РФ.

Салліван наголосив, що каже не про «імовірну», а про гарантовану підтримку.

«Я впевнений, що підтримка України з боку США буде непохитною та рішучою. І я не кажу що це «імовірно», це буде. Я вірю в це і президент Байден вірить в це», - підкреслив посадовець, що відповідає за ці зовнішньополітичні та безпекові питання у Білому домі.

Джейк Салліван нагадав, що подібної точки зору дотримуються і конгресмени.

Також він наголосив, що йдеться не лише зброю, а й про фінансову допомогу. Як відомо, США надають щомісяця 1,5 млрд доларів для погашення дефіциту бюджету в умовах війни, що дозволяє зберегти економічну стабільність. Він переконаний, що для цього буде підтримка за будь-якої більшості в обох палатах Конгресу.

Радника Президента США ознайомили з оперативною ситуацією на фронті, ключовими потребами української армії, зокрема щодо захисту повітряного простору. Джейка Саллівана поінформували про наслідки російських ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, що сьогодні США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів. У нього увійдуть бронекатери, БТРи та дрони. Також США спільно з Нідержандами профінансують ремонт 90 танків Т-72, які знаходяться в Чехії.