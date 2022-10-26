В Україну вже надійшли два норвезько-американські ЗРК NASAMS

США передали Україні перші два зенітні ракетні комплекси NASAMS – систему протиповітряної оборони середньої дальності, заявив гендиректор Raytheon Technologies, яка виготовляє їх, Ґреґ Гейс в інтерв’ю телеканалу CNBC.

«Ми доставили дві системи уряду США кілька тижнів тому. Їх нині розгортають в Україні», – сказав він.

За словами Гейса, американська влада схвалила постачання Києву двох систем ППО NASAMS, але не систем ППО Patriot. Він зазначив, що переговори щодо них тривають регулярно, але остаточне рішення залишається за адміністрацією президента США. Нагадаємо, про ймовірну передачу Україні систем ППО Patriot повідомлялося влітку.

Після появи цієї інформації командування Повітряних сил наголосило, що висвітлення того, як працюють надані союзниками системи ППО, не передбачається. Також військові закликали не публікувати в інтернеті роботу ППО.

Пересувний зенітний ракетний комплекс NASAMS середньої дальності призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах у будь-яких погодних умовах.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявляв, що США мають намір поставити Україні вісім таких систем у рамках ініціативи щодо сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зазначає «Радіо Свобода».

Наприкінці серпня Пентагон уклав контракт із Raytheon на суму понад 182,2 млн дол, щоб передати комплекси Україні.