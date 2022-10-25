Пуск ракети із ЗРК HAWK

США розглядають можливість передати Україні комплекси протиповітряної оборони HAWK, які зберігаються на складах, повідомила агенція Reuters з посиланням на двох американських чиновників. Ці системи будуть оновленням до ПЗРК Stinger, які Україна вже отримала від партнерів.

Для передачі HAWK використають спеціальні повноваження президента США, які дозволяють швидко передавати озброєння зі складів без погодження з Конгресом. Про яку саме кількість ЗРК HAWK йдеться – наразі невідомо.

США, ймовірно, спочатку передадуть ракети-перехоплювачі для систем, оскільки невідомо, скільки пускових установок в хорошому стані. Про це повідомив один з американських чиновників. Ці комплекси зберігалися на складах кілька десятків років.

Цю допомогу розглядатимуть до кінця тижня. За інформацією Reuters, цей пакет допомоги буде вдвічі меншим від попереднього.

Як повідомляв ZAXID.NET, 14 жовтня стало відомо, що Іспанія передасть Україні чотири системи HAWK. Про це було домовлено під час зустрічі «Рамштайн-6».

MIM-23 Hawk – американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності виробництва компанії Raytheon. Був прийнятий на озброєння у 1960 році і з того часу пройшов декілька програм модернізації, пише «Мілітарний».

В 1994 році в Армії США ЗРК HAWK замінили на MIM-104 Patriot. Остаточно експлуатацію комплексу в США припинили у 2002 році, коли американський корпус морської піхоти зняв його із озброєння. Загалом у світі було вироблено близько 40 тис. ракет для цього типу ЗРК. Вони виготовлялися не лише у США, але і в інших країнах за ліцензією.