Частина техніки прибуде до України із США до кінця 2022 року

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів. У нього увійдуть 45 танків Т-72, а також бронекатери, БТР та дрони. Про це ввечері у п’ятницю, 4 листопада, повідомили у Пентагоні.

Заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу повідомила, що США разом із Нідерландами профінансують ремонт чеських танків Т-72 для України.

Зокрема, у пакет допомоги увійшли:

фінансування для модернізації ракет до систем ППО Hawk;

1100 безпілотників Phoenix Ghost;

відремонтовані танки Т-72 (45 одиниць);

фінансування для модернізації 250 БТР M1117;

40 бронекатерів;

тактичні захищені системи зв'язку та системи спостереження;

фінансування для обслуговування та підтримки спорядження.

Щодо танків, які перебувають на зберіганні у Чехії, то їх домовилися відремонтувати США спільно з Нідерландами. Загалом мова йде про 90 одиниць, з яких США профінансують ремонт 45. Частину техніки Україна отримає до кінця цього року, решту – упродовж 2023-го.

LIVE: Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/Cw6YrcM9h0 — Department of Defense (@DeptofDefense) November 4, 2022

На повідомлення Пентагону відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Дякуємо союзникам за черговий пакет військової допомоги для України на $400 млн. До нього входять зокрема танки Т-72; БТР M1117; бронекатери; дрони Phoenix Ghost. Разом здолаємо російське зло», – написав він у Telegram.

Раніше сьогодні новий пакет військової допомоги від США анонсував міністр оборони України Олексій Резніков.

«Я думаю, що ми сьогодні почуємо, як Америка прокинеться проголошенням нового чергового пакета допомоги Україні зі США. Це буде за підписом президента США Байдена, і ми почуємо приємні новини. Я їх уже знаю, але почекаємо офіційних оголошень», – сказав він на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів. Тоді мова йшла про додаткові ракети до HIMARS, а також протитанкові й високоточні снаряди