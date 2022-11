США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів. У нього увійдуть 45 танків Т-72, а також бронекатери, БТР та дрони. Про це ввечері у п’ятницю, 4 листопада, повідомили у Пентагоні.

Заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу повідомила, що США разом із Нідерландами профінансують ремонт чеських танків Т-72 для України.

Зокрема, у пакет допомоги увійшли:

Щодо танків, які перебувають на зберіганні у Чехії, то їх домовилися відремонтувати США спільно з Нідерландами. Загалом мова йде про 90 одиниць, з яких США профінансують ремонт 45. Частину техніки Україна отримає до кінця цього року, решту – упродовж 2023-го.

LIVE: Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/Cw6YrcM9h0