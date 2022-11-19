У Києві Ріші Сунак зустрівся з Володимиром Зеленським

У суботу, 19 листопада, до Києва приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Це перший візит нового прем’єр-міністра до України.

У Києві Ріші Сунак зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

«Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки», – повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Це перший візит Ріші Сунака в Україну на посаді прем'єр-міністра Великої Британії.

«Британія знає, що означає боротися за свободу. Ми з тобою до кінця», – прокоментував свій візит у Київ британський прем’єр на своїй сторінці у Twitter.

42-річний Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії 25 жовтня, замінивши на цій посаді Ліз Трасс.