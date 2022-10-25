Ріші Сунак офіційно став прем’єр-міністром Великої Британії
42-річний політик став наймолодшим прем'єр-міністром Сполученого Королівства за останні два століття
Король Великої Британії Чарльз ІІІ у вівторок, 25 жовтня, офіційно затвердив Ріші Сунак на посаді прем'єр-міністра країни після того, як учора він був обраний лідером Консервативної партії. Про це повідомляє Sky News.
«Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром (Британії – ред.) після аудієнції у короля в Букінгемському палаці», – йдеться у повідомленні.
Король Чарльз доручив 42-річному Сунаку сформувати новий уряд.
Перед цим Букінгемський палац відвідала Ліз Трасс, яка заявила про свою відставку. Король їй прийняв.
Ріші Сунак: біографія
Ріші Сунак народився 12 травня 1980 року в місті Саутгемптон на півдні Англії.
Його батьки, які мають коріння в Індії, народилися в Танзанії та Кенії на сході Африки, емігрували до Британії в шістдесятих роках.
Ріші Сунак здобув університетську освіту в Оксфорді, працював у банківській галузі, а згодом навчався у Стенфорді в США, де зустрів свою майбутню дружину Нараяну Мурті – доньку заможного індійського підприємця.
Він пройшов до британського парламенту у 2015 році після перемоги в окрузі Річмонд (Йорк). Через два роки він переобрався, впевнено обійшовши кандидата від Лейбористської партії.
Вперше Сунак був залучений до роботи в уряді у 2018 році під час кадрових перестановок Терези Мей, внаслідок яких він отримав посаду парламентського помічника міністра з питань ЖКГ, громад та місцевого самоврядування.
У липні 2019 став головним секретарем Казначейства в уряді Бориса Джонсона. Взимку того ж року здобув на своєму окрузі третю поспіль перемогу з результатом 63,6%. Вже у лютому 2020 року був призначений канцлером Казначейства (міністром фінансів). Під час пандемії Covid-19 забезпечував заходи фінансової допомоги бізнесу, через що набув популярності у британців.