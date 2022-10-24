Борис Джонсон не братиме участі у виборах лідера консерваторів Британії

Колишній прем'єр-міністром Великої Британії Борис Джонсон увечері в неділю заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії і не боротиметься за повернення на посаду прем'єра, повідомляють Sky News.

У своїй заяві Джонсон зазначив, що зібрав необхідні 100 голосів депутатів, і тому міг би балотуватися з шансами на перемогу, але вирішив не висуватися заради збереження єдності партії, в якій він має як затятих прихильників, так і принципових противників.

«Тому я боюся, що найкраще, що я можу зробити, – це не допустити висунення моєї кандидатури і підтримати того, хто переможе», – резюмував він.

Як повідомляє «Радіо Свобода», практично очевидним стало те, що новим прем'єром стане колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак, який після відставки Ліз Трасс офіційно заявив, що висуває свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії. Новий лідер консерваторів стане новим прем'єр-міністром.

Ріші Сунак найімовірніше стане новим лідером британських консерваторів і прем'єр-міністром Великої Британії (фото AFP)

Для участі у процедурі обрання лідера кандидатам необхідно заручитися підтримкою понад 100 депутатів Палати громад. До вечора Сунака неділі підтримали вже понад 140 депутатів.

Раніше свою кандидатуру висунула лідерка палати громад Пенні Мордонт. Поки що її підтримали лише 24 депутати.

Зазначимо, що Джонсон у суботу прилетів до Лондона з відпочинку на Карибських островах. Він публічно до недільного вечора не висловлювався про те, чи балотуватиметься.

Крайній термін висування та збирання голосів на підтримку кандидатів спливає днем 24 жовтня. Якщо підтримкою понад 100 депутатів заручиться лише один політик, він стане лідером партії. Якщо їх буде двоє, то остаточне рішення під час онлайн-голосування ухвалять члени Консервативної партії. На голосування буде відведено 4 дні, результати мають оголосити 28 жовтня.

Як інформував ZAXID.NET, 20 жовтня Ліз Трасс пішла у відставку з посади прем’єр-міністра. З моменту призначення пройшло 44 дні – це найкоротший термін у британській історії. При цьому Трас була обрана лідером партії в результаті набагато тривалішої процедури, ніж відбувається зараз. Сунак був її суперником у фінальному голосуванні та програв.

Опозиційні лейбористи закликають до дострокових парламентських виборів, однак вони не мають інструментів для того, щоб їх домогтися, якщо консерватори будуть проти.

Хто такий Ріші Сунак

Ріші Сунак – міністр фінансів Великої Британії в уряді Бориса Джонсона. Він може стати першим британським прем'єром індійського походження. У боротьбі за прем'єрське крісло з Ліз Трасс він критикував її за обіцянки субсидувати населення та компанії, які страждають від зростання цін на енергоносії, і водночас знизити податки