Ліз Трасс пробула на посаді 45 днів і залишиться на ній, поки не оберуть її наступника

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що подає у відставку. Про це вона заявила 20 жовтня, пише BBC.

Виступаючи біля Даунінг-стріт, вона сказала, що повідомила королю Чарльзу, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії.

Трасс пояснила, що через велику економічну та міжнародну нестабільність, зокрема війну Росії проти України, вона не змогла впоратись з покладеними на неї завданнями.

«Я визнаю, враховуючи ситуацію, що склалася, що не можу виконати мандат, на підставі якого я була обрана Консервативною партією», – заявила вона.

"I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party"



UK Prime Minister Liz Truss resignshttps://t.co/O5kO1WJ4tY pic.twitter.com/Gq6FtOGNIP — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 20, 2022

Також вона згадала про війну Росії проти України.

«Незаконна війна Путіна в Україні загрожує безпеці всій Європі. І у нашій країні досить довго спостерігався повільний економічний зріст», – сказала вона.

Ліз Трасс перебувала на посаді лише 45 днів – це найкоротший термін перебування на посаді прем’єр-міністра Великої Британії. Її попередником був Борис Джонсон, який перебував на посаді до 6 вересня 2022 року. Того ж дня королева Єлизавета офіційно затвердила її на посаді прем’єр-міністра країни після того, як Консервативна партія обрала її новим лідером.

Після вступу на посаду прем'єр-міністра Трасс змінила міністра фінансів і відмовилася від заявлених раніше реформ фінансової системи.

Трас залишиться на своїй посаді, доки не буде обраний наступник. За її словами, вибори нового лідера партії відбудуться наступного тижня.

Своєю чергою, лідер лейбористів Кейр Стармер зажадав проведення загальних виборів «негайно» після того, як Ліз Трасс оголосила про свою відставку.