Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що подає у відставку. Про це вона заявила 20 жовтня, пише BBC.

Виступаючи біля Даунінг-стріт, вона сказала, що повідомила королю Чарльзу, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії.

Трасс пояснила, що через велику економічну та міжнародну нестабільність, зокрема війну Росії проти України, вона не змогла впоратись з покладеними на неї завданнями.

«Я визнаю, враховуючи ситуацію, що склалася, що не можу виконати мандат, на підставі якого я була обрана Консервативною партією», – заявила вона.

