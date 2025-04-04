Пам'ятник на могилі Івана Вакарчука відкрили у п'яту річницю його смерті

У п’ятницю, 4 квітня, у п’яту річницю смерті багаторічного ректора ЛНУ імені Івана Франка, міністра освіти Івана Вакарчука на його могилі на Личаківському цвинтарі у Львові відкрили пам’ятник. У відкритті взяли участі родина Івана Вакарчука, керівники області та університету.

«На Личаківському кладовищі відкрили пам’ятник Івану Вакарчуку. Нехай він буде не тільки знаком шани, а й місцем, куди можна прийти з питанням. З болем. З вдячністю. І відчути полегшення. Світла пам’ять непересічній особистості, яка дуже багато доклалася до становлення нашої сучасної Держави», – зазначив голова ЛОВА Максим Козицький.

Святослав Вакарчук розповів, що він є автором ідеї пам’ятника батькові, а втілив її у життя скульптор Володимир Одрехівський.

«Листок паперу, на якому зображена буква Псі – мабуть, найбільш уживаний символ у теоретичній фізиці, є також символом духовної сили і характеризує тата таким, як він був. Глибоким, але простим. Гармонійним, але неосяжним. Я памʼятаю, як маленьким лазив по підлозі, на якій лежали татові формули. І цей символ — просто як фотографія моєї памʼяті», – пояснив ідею пам’ятника Святослав Вакарчук.

На могилі Івана Вакарчука відкрили пам’ятник (фото ЛОВА)

Іван Вакарчук помер 4 квітня 2020 року у віці 73 років у Львові. Вакарчук очолював Львівський університет понад 20 років, його п'ять разів переобирали на посаду ректора ЛНУ ім. Івана Франка. У 2007 році він отримав відзнаку «Герой України». Вакарчук був автором програми «Обдаровані діти села», завдяки якій діти із сільської місцевості отримали більше шансів вступити в університети.

Протягом 2007-2010 років Іван Вакарчук був міністром освіти і науки України. Саме за його керівництва в Україні ввели зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). На посаді міністра Вакарчук ініціював низку реформ в освітній сфері, зокрема у вищих навчальних закладах.

За своє життя Іван Вакарчук написав більше 400 наукових праць, мав ступінь доктора фізико-математичних наук. У 1996 році заснував наукові журнали «Журнал фізичних досліджень» та «Світ фізики».