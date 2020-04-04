Помер колишній ректор Львівського університету Іван Вакарчук

73-річний Іван Вакарчук серйозно хворів уже кілька років, близько двох років тому він переніс інсульт

У суботу, 4 квітня, на 74 році життя помер колишній ректор Львівського національного університету, видатний український фізик Іван Вакарчук.

Іван Вакарчук очолював Львівський університет більше 20 років, його п'ять разів переобирали на посаду ректора ЛНУ ім. Івана Франка. У 2007 році він отримав відзнаку «Герой України». Вакарчук був автором програми «Обдаровані діти села», завдяки якій діти із сільської місцевості отримали більше шансів вступити в університети.

Протягом 2007-2010 років Іван Вакарчук був міністром освіти і науки України. Саме за його керівництва в Україні ввели зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). На посаді міністра Вакарчук ініціював низку реформ в освітній сфері, зокрема у вищих навчальних закладах.

За своє життя Іван Вакарчук написав більше 400 наукових праць, мав ступінь доктора фізико-математичних наук. У 1996 році заснував наукові журнали «Журнал фізичних досліджень» та «Світ фізики».

Про смерть свого батька повідомив народний депутат і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив співчуття родині Івана Вакарчука від імені громади міста.

«Щойно Славко Вакарчук повідомив сумну звістку про велику втрату - смерть батька Івана Олександровича. Герой України, Львів’янин року, великий ректор. Людина честі і слова. Той, яким пишається вся країна і наше місто», – повідомив Андрій Садовий.

На прохання родини і зважаючи на карантин похорон Івана Вакарчука відбудеться у сімейному колі. Поховають видатного науковця на Личаківському кладовищі.