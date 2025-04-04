Німеччина секретно фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі, якою керує французька компанія Eutelsat. Ця технологія є альтернативою супутниковій мережі Starlink американського мільярдера Ілона Маска, повідомило агентство Reuters 4 квітня.

Генеральна директорка Eutelsat Communications Єва Бернеке розповіла журналістам, що її компанія надає послуги високошвидкісного супутникового інтернету в Україні вже близько року через німецького дистриб’ютора. Вона зазначила, що послуги оплачує німецький уряд, але відмовилася назвати вартість.

Зі слів Єви Бернеке, наразі в Україні є менше тисячі терміналів, підключених до мережі Eutelsat. Це невелика частка у порівнянні з приблизно 50 тис. терміналів Starlink в Україні, але Бернаке очікує, що ця цифра зростатиме.

«Зараз ми прагнемо відносно швидко отримати від 5 тис. до 10 тис. терміналів», – сказала SEO Eutelsat, додавши, що це може статися «протягом кількох тижнів».

Наразі тривають обговорення щодо закупівлі додаткових терміналів Eutelsat для України за кошти Німеччини, повідомили в пресслужбі компанії.

«Ми ще не знаємо, як ЄС колективно або кожна країна окремо фінансуватиме подальші зусилля», – сказала речниця Джоанна Дарлінгтон.

Міністерство закордонних справ Німеччини не відповіло на запит агентства.

За інформацією видання DOU, мережа OneWeb, яка належить французькій Eutelsat, налічує понад 600 супутників на орбіті на висоті 1200 км над землею. Натомість Starlink має 7000 супутників, розташованих на відстані 550 км. Чим нижча орбіта, тим більше потрібно супутників, щоб покрити земну кулю, і вони мають коротший термін служби, але це забезпечує швидше і стабільне з’єднання та краще підходить для зв’язку. Окрім цього, термінали компанії Ілона Маска є більш мобільними та дешевшими ніж їхні європейські аналоги.

Нагадаємо, станом на кінець 2024 року Польща передала Україні 24 400 Starlink від компанії SpaceX на суму близько 84 млн доларів. Пристрої, надані країною, складають половину всіх справних терміналів в Україні.

У лютому Польща повідомила, що надасть Україні більше терміналів Starlink для забезпечення стабільного зв’язку на фронті.