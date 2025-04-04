У списку на цю нагороду було понад 30 претендентів

У п’ятницю, 4 квітня, Регіональна рада з відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» у Львівській області обрала претендентів на отримання цього високого звання. Цьогоріч кращих військових і цивільних медиків, волонтерів, новаторів у медичній галузі обирали у восьми номінаціях. У списку було понад 30 претендентів, тих, хто сьогодні рятує українських військовослужбовців на фронті, у госпіталях, відновлює у реабілітаційних центрах.

«Цьогоріч Регіональній раді було досить складно обирати претендентів на нагороду. Разом із колегами ми обирали кращих із кращих, які представлятимуть Львівщину у боротьбі за почесну громадську відзнаку у галузі охорони здоров'я – «Орден Святого Пантелеймона». Безперечно, кожен із номінантів – справжній герой. Їхній вклад у боротьбу за життя людей та нашу незалежність є безцінним», – каже голова Регіональної ради Львівщини, директор Львівського онкоцентру Олег Дуда.

Претенденти на відзнаку у вісьмох номінаціях:

Номінація для іноземних громадян та організацій і установ. За вагомий внесок у боротьбі українського народу за свободу та незалежність. Help Ukraine Group– міжнародна благодійна організація, створена представниками США, Австралії та України, яка надає гуманітарну, медичну та військову допомогу для України. Керівниця – професорка Наталя Ковальчук.

Найкращий лікар – еталон професії. Олександр Ячнік – провідний дитячий кардіохірург, завідувач відділення дитячої кардіохірургії лікарні св. Миколая Першого ТМО м. Львова. Спеціалізується на лікуванні вроджених вад серця у дітей та проведенні складних кардіохірургічних операцій.

Серце медицини. ХристинаОмельченко – палатна медична сестра клініки «Університетська лікарня» Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Новатор року. Ігор Кошівка – лікар-фізичний терапевт, керівник напрямку фізичної реабілітації «Незламних», заступник директора з реабілітації лікарні св. Пантелеймона.

Взірець служіння суспільству. Отець Тарас Михальчук – очільник Центру військового капеланства Львівської архієпархії та настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла у Львові. Він понад 15 років духовно підтримує військових.

Фортеця здоров’я. «Superhumans Centre» – всеукраїнський сучасний центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей.

Опора на лінії життя. Риштій Роман – старший лейтенант медичної служби, начальник медичного пункту та ординатор відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії механізованого батальйону військової частини А0998.

Герой медичного фронту. Попадюк Тарас – фельдшер медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри».

Члени Регіональної ради також підтримали пропозицію створити у наступному конкурсі номінацію «За вагомий внесок у розвиток науки у медицині».

Нагадаємо, нагорода «Орден Святого Пантелеймона» заснована у 2009 році. З 2017 року вона є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя. Її ще називають «Оскаром» у медицині. Нагородження щороку відбувається у Києві у День українського медика 27 липня.