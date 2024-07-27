Переможці полковник Юрій Скуратівський (зліва) і Олег Фітькало

У суботу, 27 липня, у Києві відбулася щорічна урочиста церемонія нагородження найвищою громадською відзнакою за професіоналізм та милосердя – «Орденом Святого Пантелеймона». Серед тих, хто отримав нагороду, є і двоє медиків з Львівщини.

«Традиційно, у День пам'яті святого великомученика Пантелеймона, цю високу нагороду вручають медичним працівникам за особливі досягнення та служіння людям. Цьогоріч Львівщина може пишатися двома переможцями, які отримали відзнаки "Орден Святого Пантелеймона" у двох номінаціях», –повідомив голова регіональної ради Олег Дуда.

За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором (для військових медиків) нагороду отримав Юрій Євгенович Скуратівський, полковник медичної служби, начальник клініки анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії та детоксикації Військово-медичного клінічного центру Західного регіону – м. Львів. Рятував наших поранених воїнів у боях за Луганський аеропорт.

За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором (для цивільних медиків) нагороду отримав Олег Степанович Фітькало, кандидат медичних наук, лікар-нарколог вищої категорії, лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, доцент кафедри психіатрії та психотерапії ФПДО Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького. З лютого 2022 року став до лав Збройні Сили України та служив командиром мінометного взводу мінометної батареї. Отримав поранення захищаючи Україну, інвалід ІІ групи.

27 липня, у День медика, у Києві понад 50 українських військових і цивільних медиків удостоєні громадської нагороди – «Ордена Святого Пантелеймона». Також цією відзнакою нагородили бойових медиків із Греції та Латвії, які рятують військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, нагорода «Орден Святого Пантелеймона» заснована у 2009 році. З 2017 року вона є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя. Її ще називають «Оскаром» у медицині. Щороку у день Святого Пантелеймона найкращим медикам України вручають цю відзнаку за особливі досягнення та служіння людям.