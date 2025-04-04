Михайло Винницький розповідає, що така статистика помітна особливо в окремих університетах

Близько 17% студентів-хлопців, які поїхали за кордон за освітніми програмами академічної мобільності, не повернулися в Україну. Про це повідомляє «Освіта.ua» з посиланням на «Укрінформ». Таку статистику навів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

«Є суттєва частина хлопців, а це 15-17% тих, які поїхали на академічну мобільність і не повернулись вчасно. Поки що це не критична цифра, аби скасовувати можливості для виїзду», – зазначив посадовець.

Міністерство освіти і науки поки що не планує скасовувати можливість виїзду інших студентів. Михайло Винницький підкреслив, що ця кількість студентів 18-22 років, які навчаються на бакалавраті, ще не є критичною, але тривожною.

«У деяких університетах вона є дуже високою, в інших – фактично всі повертаються. Ми будемо звертатись до ректорів наших університетів, які є частиною консорціумів Еразмусу, щоб їхні комісії уважніше відбирали тих, хто їде на мобільність», – додав заступник міністра.

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