Юна перепросив співгромадян за скоєне

У п’ятницю, 4 квітня, Конституційний суд Південної Кореї підтвердив імпічмент президента Юна Сок Йоля та усунув його з посади через безпідставне запровадження ним воєнного стану у грудні 2024 року. Про це пише агентство Reuters.

Виконувач обов’язків голови суду Мун Хен Бе заявив, що Юн порушив свій обов’язок президента під час оголошення воєнного стану, вийшов за межі своїх конституційних повноважень і вчинив дії, які стали «серйозним викликом для демократії».

Суддя відхилив більшість аргументів Юна про те, що він оголосив воєнний стан через зловживання з боку Демократичної партії, яка лідирує в парламенті. Суддя наголосив, що існують законні шляхи для вирішення політичних розбіжностей.

«Мобілізація військових проти парламенту з метою зірвати його роботу є грубим порушенням конституційного обов’язку Юна захищати незалежність трьох гілок влади», – додав Мун.

У повідомленні, яке поширили адвокати Юна, він перепросив співгромадян: «Мені дуже шкода і прикро, що я не зміг виправдати ваші очікування».

Відповідно до Конституції Південної Кореї, вибори нового лідера країни мають відбутися протягом 60 днів після усунення Юна. За даними ЦВК, вибори можуть відбутися 3 червня. Прем’єр-міністр Хан Док Су надалі продовжить виконувати обов’язки президента до інавгурації нового лідера.

64-річному Юну загрожує кримінальний процес за звинуваченням у керівництві повстанням шляхом оголошення воєнного стану, що передбачає максимальне покарання у вигляді смертної кари або довічного ув’язнення. Усні дебати у цій справі розпочнуться 14 квітня.

Імпічмент президента Південної Кореї – що передувало

У ніч з 3 на 4 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запровадив у країні воєнний стан через те, що Демократична партія, яка має більшість у південнокорейському парламенті, відхилила урядову пропозицію щодо бюджету, а також оголосила імпічмент державному аудитору та головному прокурору країни.

Оголошений Юном воєнний стан тривав близько шести годин та був скасований депутатами. Після цього Демократична партія подала законопроєкт про імпічмент Юна Сок Йоля.

14 грудня Національні збори Південної Кореї з другої спроби проголосували за імпічмент президента Юна Сок Йоля.

У січні Юна затримали з другої спроби за ордером суду, виданим після того, як президент не з’явився на допит у справі. На початку березня суд звільнив відстороненого президента з-під варти, задовольнивши клопотання його захисту.