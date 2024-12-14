Імпічмент південнокорейського президента підтримали 204 законодавці

Національні збори Південної Кореї з другої спроби проголосували за імпічмент президента Юна Сок Йоля. Причиною такого рішення стало невдале введення президентом воєнного стану, повідомило південнокорейське агентство KBS News в суботу, 14 грудня.

Для ухвалення рішення про імпічмент Юн Сок Йоля потрібно було набрати 200 голосів депутатів зі 300 зареєстрованих. Імпічмент південнокорейського президента підтримали 204 парламентарі, 85 – виступили проти. Ще троє законодавців утрималися і 8 голосів визнали недійсними.

Згідно з Конституцією Південної Кореї, тепер президента мають тимчасово відсторонити від посади, а виконання його обов’язків покласти на прем’єр-міністра країни Хана Док Су. Упродовж шести місяців Конституційний суд країни має вирішити, чи відновити повноваження президента, чи остаточно позбавити його посади.

Зазначається, що це другий випадок в історії Південної Кореї щодо імпічменту чинного президента. До того таке рішення ухвалювали у 2017 році щодо президентки Пак Кин Хе, яка опинилася в центрі корупційного скандалу.

У чому підозрюють Юна Сок Йоля

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив воєнний стан в країні. Він звинуватив опозицію в «антидержавній діяльності з підготовки повстання» після того, як основна опозиційна Демократична партія не підтримала урядовий проєкт бюджету на 2025 рік і подала клопотання про імпічмент державного аудитора та головного прокурора.

Невдовзі Кабінет міністрів Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану. Юн Сок Йоль перепросив за свої дії, але не подав у відставку.

7 грудня Національні збори Південної Кореї провалили голосування щодо імпічменту президента країни Юн Сок Йоля через неявку депутатів правлячої партії. Демократична партія заявила, що 11 грудня знову проведе спеціальну сесію Національних зборів, щоб повторно розглянути законопроєкт про імпічмент.

8 грудня прокурори повідомили про підозру у держзраді та зловживанні владою президенту Південної Кореї. Крім того, поліція заарештувала колишнього міністра оборони Кім Йон Хона за його ймовірну участь у спробі запровадити воєнний стан. Посадовець 11 грудня намагався вчинити самогубство у в’язниці Сеула, де він перебуває під арештом.

9 грудня Юну Сок Йолю заборонили виїжджати з країни через розслідування щодо державної зради та інших звинувачень, пов’язаних із введенням ним воєнного стану.