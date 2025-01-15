Раніше Юн Сок Йоль перебував у своїй резиденції, яку забарикадував від правоохоронців

У Південній Кореї затримали та арештували відстороненого після скандального запровадження воєнного стану президента країни Юн Сул Йоля. Правоохоронці затримали його з другого разу – раніше політик забарикадувався у власній резиденції, повідомило у середу, 15 січня, південнокорейське агентство Yonhap.

Слідчі провели другу спробу з арешту Юн Сок Йоля вранці середи. Політик перебував у своїй резиденції та відмовлявся виходити з неї на запит правоохоронців.

Врешті-решт ордер на арешт президента Південної Кореї виконали – Юн Сок Йоль разом із колоною автомобілів покинув резиденцію у Сеулі та вирушив до офісу Управління з розслідування корупції для високопосадовців (СІО). Політика допитають, а протягом 48 годин затвердять його арешт.

Арешт Юн Сок Йоля, якому оголосили про імпічмент та підозрюють у державній зраді, став першим арештом президента у Південній Кореї. Очікується, що після допиту Юна триматимуть у Сеульському центрі ув’язнення в Уйван, біля офісу CIO.

У своєму відеозверненні, записаному вже після арешту, Юн Сок Йоль заявив, що він «вирішив погодитися» прибути на допит, щоб «запобігти жахливому кровопролиттю». Своєї вини президент Південної Кореї не визнає.

Імпічмент та підозра президенту Південної Кореї – що передувало

У ніч з 3 на 4 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запровадив своїм указом у країні надзвичайний воєнний стан через те, що Демократична партія, яка має більшість у південнокорейському парламенті, відхилила урядову пропозицію щодо бюджету, а також оголосила імпічмент державному аудитору та головному прокурору країни. Після введення воєнного стану у країні оголосили заборону будь-якої політичної діяльності, включаючи протести.

Втім, частині депутатів вдалося прорватися до будівлі парламенту попри оточення військових та скасувати рішення про введення воєнного стану – державний лад Південної Кореї передбачає, що укази президента можуть скасувати у парламенті. Воєнний стан тривав близько шести годин, а після його завершення Демократична партія подала законопроєкт про імпічмент Юн Сок Йоля.

4 грудня президент Південної Кореї перепросив за введення воєнного стану. Так само попросив вибачення і міністр оборони, який подав у відставку. Вже 7 грудня депутати південнокорейського парламенту вперше голосували за процедуру імпічменту президента – втім, через неявку депутатів правлячої партії не вдалося набрати достатньо голосів. 11 грудня парламент Південної Кореї з другої спроби проголосував за імпічмент Юн Сок Йоля.

8 грудня прокурори повідомили про підозру у держзраді та зловживанні владою президенту Південної Кореї та вже колишньому міністру оборони країни Кім Йон Хону, який вже під арештом намагався скоїти самогубство. 9 грудня президенту заборонили виїжджати з країни, а також видали ордер на його арешт, оскільки той проігнорував усі три виклики з’явитися на допит у межах розслідування щодо державної зради. Президенту країни може загрожувати довічне ув’язнення чи смертна кара.

8 січня південнокорейські правоохоронці спробували затримали Юн Сок Йоля, проте той забарикадувався у власній резиденції – навколо території його будинку встановили колючий дріт, а в'їзд туди заблокували автомобілями.