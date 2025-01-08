Заблокований автобусами в'їзд до вілли президента Юна Сок Йоля

Тимчасово відсторонений від обов'язків президента Південної Кореї Юн Сок Йоль забарикадувався у власній резиденції та не погоджується з виконанням ордера на його арешт. Навколо території резиденції встановлено колючий дріт, а в'їзд туди заблокований автомобілями. Про це повідомили телеканал CNN та агентство Reuters в середу, 8 січня.

Удень вівторка, 7 січня, Західний окружний суд Сеула видав повторний ордер на арешт Юн Сок Йоля для допиту щодо оголошення ним воєнного стану на початку грудня. Головний прокурор антикорупційного відомства пообіцяв, що правоохоронці докладуть більш рішучих зусиль для затримання Юна.

Наступного дня, 8 січня, прихильники Юна Сок Йоля зібралися біля резиденції президента на знак протесту проти цих дій. Адвокат тимчасово відстороненого президента Південної Кореї заявив, що ордер на арешт є незаконним, оскільки був виданий судом у неправильній юрисдикції, а генпрокурор не має повноважень проводити розслідування проти чинного лідера.

Зауважимо, 3 січня слідчі Управління з розслідування корупції (CIO) спробували взяти Юна Сок Йоля під варту, але були змушені відступити після шестигодинного протистояння з військовою охороною в президентському комплексі.

Як повідомляв ZAXID.NET, 14 грудня парламент Південної Кореї з другої спроби оголосив імпічмент президенту Юну Сок Йолю у відповідь на оголошення ним воєнного стану в країні 3 грудня. Воєнний стан було скасовано через шість годин після його оголошення, а президента звинуватили у спробі заколоту.

9 грудня Юну Сок Йолю заборонили виїжджати з країни через розслідування щодо державної зради та інших звинувачень, пов’язаних із введенням ним воєнного стану.

Наприкінці грудня Суд Сеула видав ордер на арешт південнокорейського президента Юна Сок Йоля, оскільки той проігнорував усі три виклики з’явитися на допит у межах розслідування. Правоохоронці намагаються допитати президента, зокрема за звинуваченнями в керівництві повстанням – злочином, що карається довічним ув'язненням або навіть смертною карою.