Винищувачі F-16

Нідерланди розглянуть можливість передачі Україні винищувачів F-16, якщо Київ звернеться з відповідним проханням. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, пише Liga.net з посиланням на NL Times.

За словами дипломата, він дивиться на таку можливість із «відкритим розумом». Міністр також сказав про відсутність табу і на постачання звичайного обладнання.

Представники партії Демократи 66 звернулися до уряду Нідерландів з проханням поставити F-16 та бойові машини піхоти для ЗСУ. Натомість під час парламентських дебатів у Гукстра сказав, що Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 до України, якщо про це попросить український уряд.

Він зазначив, що уряд країни розгляне такий запит «неупереджено», і що на постачання обладнання «немає табу».

Глава МЗС Нідерландів наголосив, що країна відправляє лише ті товари, які запитує Україна, і Києву зараз насамперед потрібне важке озброєння, зокрема сучасні бойові танки.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявляла, що країна готова оплатити й постачання в Україну танків Leopard.

У листопаді ексголовнокомандувач сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс заявив, що лідери Альянсу знову розглядають можливість надання Україні винищувачів МіГ-29 і американських F-16. На початку повномасштабної агресії РФ від такої ідеї відмовлялися.