Загалом Україна має отримати від Німеччини чотири ЗРК Iris-T SLM

Німецьке видання Spiegel повідомило, що Україна отримала другий з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів Iris-T SLM. Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що він не має такої інформації.

За інформацією Spiegel, постачання ЗРК IRIS-T Україні відбулося кілька днів тому – приблизно 16 квітня. Разом із зенітно-ракетним комплексом, було також передано 16 ракет до нього.

У статті йдеться про те, що решта систем Iris-T Німеччина передасть Україні до початку 2024 року. Однак вони ще не виготовлені.

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net заявив, що не має інформації про те, що Україна отримала від Німеччини другий ЗРК Iris-T. Він також порадив дочекатися офіційної інформації – від президента, міністра оборони чи головнокомандувача ЗСУ. Зауважимо, що німецький уряд також нічого не повідомляв про надання Україні другого з чотирьох обіцяних ЗРК Iris-T.

Нагадаємо, що перший Iris-T Німеччина передала Україні в жовтні минулого року на тлі масованих ракетних ударів, які російські воєнні злочинці завдавали по українських містах та енергетичних об’єктах. Ця система спершу мала дістатися Єгипту, який замовив кілька таких систем. Однак Єгипет погодився передати одну із замовлених систем Україні. Українські військові схвально відгукувалися прро роботу цієї системи.

Iris-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіуса дії, який розробила німецька компанія Diehl Defence у 2014 році. Він призначений для знищення крилатих ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА. Комплекс може одночасно обстрілювати декілька цілей за будь-якої погоди завдяки радіолокаційній станції (РЛС) з 360-градусним оглядом. Дальність дії ракет Iris-T – до 40 км та на висоту до 20 км. Ракети Iris-T також вміють відрізняти цілі від теплових пасток, що ускладнює можливість «відволікти» їх.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Україна отримала від Німеччини першу систему ППО Patriot.