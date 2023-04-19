Завод Lockheed Martin планує збільшити виробництво мобільних ракетних установок HIMARS

Темпи постачання американської зброї, яка необхідна в тому числі для успішного весняного наступу ВСУ, не зростають через дефіцит ракетних двигунів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Корпорація Lockheed Martin, яка є виробником систем HIMARS та ракет до них, повідомила, що продажі її ракет великої дальності GMLRS впали в останньому кварталі у порівнянні з минулим роком. У компанії очікують скорочення доходів у 2023 році через дефіцит ключових компонентів [ракетних двигунів для GMLRS та інших ракет], що перешкоджає збільшенню обсягів виробництва.

WSJ зазначає, що після вторгнення Росії в Україну у 2022 році інвестори почали активно вкладати гроші у акції американських оборонних компаній. Зараз цей інтерес охолонув – після того, як проблема із ланцюгом постачання комплектуючих наклалася на відсутність очікуваного фінансуванням.

Головний фінансовий директор Lockheed Martin Джей Малаве заявив, що компанія очікує у 2023 році отримати 1,5 млрд доларів від продажів, пов’язаних з Україною, що відповідає рівню минулого року, а до 2027 року – 6 млрд доларів.

Наприкінці лютого повідомлялось, що завод Lockheed Martin планує збільшити виробництво мобільних ракетних установок HIMARS після того, як вони успішно застосовувалися на полі бою в російсько-українській війні.