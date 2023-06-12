До нового пакету допомоги увійдуть 2000 артснарядів

Данія оголосила про передачу нової партії боєприпасів для України. Йдеться про пакет допомоги вартістю 250 млн данських крон, або ж 36 млн доларів, повідомив у понеділок, 12 червня, міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен, пише TV2.

За словами Ларса Расмуссена, Україна гостро потребує додаткових боєприпасів, оскільки контрнаступальні дії вже ведуться. Йдеться про невизначену кількість патронів та набоїв, а також про 2000 артилерійських снарядів.

«Ситуація така, що ми всі бачимо, що було оголошено про контрнаступ. Він уже ведеться. Україні вдалося стримати росіян, і тепер настав час відповісти добром на добро. Для цього необхідно, щоб у них були необхідні можливості – зокрема боєприпаси», – заявив міністр.

За даними Ларса Расмуссена, боєприпаси надсилають за конкретним запитом України. Відповідну ухвалу затвердив данський парламент. Водночас за словами міністра оборони Троелса Лунда Поульсена, ці боєприпаси не зможуть забезпечити достатню кількість боєприпасів.