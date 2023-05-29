Про передачу нових коштів оголосили, оскільки фонд, який виділяє допомогу, вичерпано на 70%

Данія оголосила про плани щодо збільшення витрат на військову допомогу для України на 2,6 млрд доларів. Витрати розподіляться на передачу військової допомоги цього та наступного років, повідомила у понеділок, 29 травня, прем'єрка Метте Фредеріксен в інтерв'ю DR Nyheder.

За її словами, додаткові витрати отримає данський фонд, який організовує військову допомогу Україні з березня 2023 року. Початковий внесок на допомогу Україні був 7 млрд данських крон – приблизно 867 млн доларів.

«Війна в Україні зараз перебуває у дуже критичному моменті, ситуація на полі бою дуже серйозна, і тому Україна потребує всілякої підтримки, яку вона може отримати», – заявила Метте Фредеріксен.

У 2023 році данський уряд виділить ще приблизно 930 млн доларів, а наступного року додасть ще приблизно 1,3 млрд доларів. Загальна сума за два роки від данського уряду становитиме 14,5 мільярдів данських крон, або ж 2, 59 млрд доларів. За словами прем'єрки Данії, потреба в нових коштах для фонду виникла, оскільки 70% усіх його коштів вже використано.