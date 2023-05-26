Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на винищувачах F-16

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його держава поки не ухвалила рішення про надання Україні винищувачів F-16, але «серйозно розглядає» такий варіант. Про це пише агенція Reuters.

Рютте сказав, що остаточного рішення щодо відправки винищувачів ще не ухвалене, але додав, що такий варіант дійсно розглядається.

«Якщо ви почнете навчання льотчиків, очевидно, що відправлення літаків – це те, що ви всерйоз розглядаєте», – заявив прем’єр-міністр Нідерландів. За його словами, будь-яке рішення про надання F-16 залежить від схвалення з боку США. Він додав, що його країна потенційно матиме винищувачі, які можна буде передати, оскільки зараз їх поетапно виводять із експлуатації.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомив, що Нідерланди можуть відправити винищувачі F-16 Україні після того, як пілоти пройдуть навчання. Згідно з даними міністерства оборони Нідерландів, на озброєнні країни наразі перебувають 24 чинних винищувачі F-16, які будуть виведені з експлуатації до середини 2024 року. Ще 18 винищувачів були виставлені на продаж, із них 12 уже попередньо продані.

Напередодні голова Пентагону Ллойд Остін оголосив, що Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на винищувачах F-16, а Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща також запропонували зробити свій внесок у навчання.