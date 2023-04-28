Раніше Данія оголосила про передачу Україні всіх 19 гаубиць, які були на озброєнні

Україна отримала перші артилерійські системи Caesar, які передала Данія. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у п'ятницю, 27 квітня.

За його словами, перші установки, які пообіцяла передати Данія, вже розпочали бойове чергування. Скільки саме установок вже в Україні, міністр оборони не повідомив.

«Ще в серпні ми почали один проєкт з Королівством Данія про можливість отримання артилерійських систем. Данія ще свого часу замовила для своїх збройних сил Caesar. Сьогодні заїхали данські Caesar. І вже стають на бойове чергування. От вам рівень взаємодії», – заявив Олексій Резніков.

Зазначимо, ще 13 лютого 2023 року стало відомо, що Данія передала Україні всі свої гаубиці Caesar, який всього на озброєнні країни було 19. Передачу озброєння анонсували ще у січні, коли уряд Данії ухвалив рішення щодо передачі всіх Caesar ЗСУ.

Нагадаємо, Данія також готова передати Україні 100 танків Leopard 1. За словами Олексія Резнікова, Україна зможе отримати ці танки від Данії вже влітку 2023 року.