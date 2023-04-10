Данія пропонує на озброєння Україні танки Leopard першої ревізії

Данія оголосила про те, що готова передати Україні 100 танків Leopard-1. Поставки почнуться з літа 2023 року, а з травня Україна зможе отримати від Данії ще гаубиці Caesar.

Про це повідомив виконувач міністра оборони Данії Троелс Лунд Поулсен у понеділок, 10 квітня, на брифінгу Media Center Ukraine – Odesa спільно з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Він висловив сподівання, що танки стануть значною допомогою для України в боротьбі з російськими окупантами.

«Ми почнемо поставки Leopard в Україну до літа. Заглядаючи наперед, сподіваюся, що буде можливо передати близько 100 танків Leopard-1, це стане значною допомогою для української армії», – повідомив Троелс Лунд Поулсен.

Він додав, що Україна вже в травні може отримати від Данії 19 артилерійських установок Caesar. Українські військові вже проходять навчання на данських полігонах, застосовуючи гаубиці.

Leopard-1 – перша ревізія німецьких танків Leopard, яку виготовляли з 1965 по 1984 рік. Здебільшого Leopard-1 озброюють нарізною гарматою 1 x 105 мм L7A3 L/52 та 2 x 7.62 мм кулеметом.