Stryker і Cougar почнуть виконувати бойові завдання на полі бою

Вже незабаром американські броньовані машини Stryker і Cougar почнуть виконувати бойові завдання на полі бою в Україні. Про це у четвер, 30 березня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Strykers і Cougars тепер у вправних руках Десантно-штурмових військ. Взяв їх на тест-драйв. Я радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів. Вони наблизять нас до перемоги », – йдеться у його дописі.

Strykers & Cougars are now in the capable hands of Air Assault Forces.

Took them for a test drive. I’m glad that the best soldiers in the world are getting the best vehicles from our partners.

They will bring us closer to victory.

Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/AawMwbAkqm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 30, 2023

Також Олексій Резніков подякував президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойд Остіну та всім американцям.

Зазначимо, що бронемашина Cougar розроблений для перевезення піхоти з захистом від мін і засідок.

У свою чергу, БТР Stryker призначені для транспортування мотопіхоти, ведення вогню, вогневої підтримки та всебічної підтримки механізованих підрозділів.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з німецькими БМП Marder, які вже прибули в Україну. Міністр зазначив, що Marder – це чудовий приклад німецької якості, і він «сам його випробував». Також у Міністерстві оборони повідомили, що в Україну з Великої Британії нещодавно надійшли бойові танки Challenger 2.