Німецькі БМП Marder вже в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков у середу, 29 березня, опублікував відео з німецькими БМП Marder, які вже прибули в Україну.

Міністр зазначив, що Marder – це чудовий приклад німецької якості, і він «сам його випробував». На опублікованому відеозаписі видно, як міністр проїхав на одній із бронемашни.

Також він натякнув на те, що чекає танків Leopard від Німеччини.

«З нетерпінням чекаємо, коли зможемо приручити «Леопардів». Мені подобається, як вони ревуть! Радітиму, якщо [посолка Німеччини в Україні] Анка Фельдгузен приєднається до мене. Зробімо це разом!» – написав Резніков в описі до відео.

Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.

Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!

Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!

Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the people! pic.twitter.com/uTE8hwewpV — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 29, 2023

Нагадаємо, про те, що західна бронетехніка, у тому числі й БМП Marder, вже в Україні на озброєнні Десантно-штурмових військ ЗСУ Резніков повідомив 27 березня. 28 березня він показав відео британських танків Challenger 2 в Україні.

20 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Marder вже прямують до України. Німеччина зобов’язалась доставити в Україну 40 БМП Marder. Крім того, раніше повідомлялося, що обіцяні урядом Німеччини танки Leopard 2 прибули в Україну.