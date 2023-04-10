Німеччина передала броньована інженерна машина DACHS на базі Leopard 2

Німеччина оголосила, що передала Україні новий пакет військової допомоги. Нове забезпечення вже прибуло до України, про що свідчать оновлення на сайті німецького уряду.

Про новий пакет військової допомоги повідомили на сайті Бундестагу у понеділок, 10 квітня. До чергової партії допомоги увійшли інженерна та розвідувальна техніка, а також боєприпаси.

За оновленими даними, до пакета військової допомоги увійшли:

одна броньована інженерна машина DACHS на базі німецького танка Leopard 2;

вісім дронів-розвідників;

вісім вантажівок Zetros;

вісім мобільних антенно-щоглових систем;

23 520 40-мм боєприпасів.

Зазначимо, раніше Німеччина повідомила, що готова надати Україні додаткові 12 млрд євро на військову допомогу. Фінанси виділятимуться протягом найближчих років, а на 2023 рік заплановано передати три мільярди євро.