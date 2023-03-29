Уряд Німеччини узгодив фінансову підтримку України до 2032 року

Німеччина планує передати Україні додаткову фінансову допомогу на військові потреби. Йдеться про 12 млрд євро, які будуть виділяти протягом найближчих років. На оборону України у 2023 році Німеччина хоче виділити 3,2 млрд грн.

Про це у середу, 29 березня, повідомило Reuters, посилаючись на рішення бюджетного комітету німецького уряду. За даними видання, Бундестаг погодив додаткові кредитні лінії, які виплачуватимуться протягом дев'ятьох років.

«Бюджетний комітет німецького Бундестагу дав зелене світло для не передбачених бюджетом видатків, які вимагали міністерство оборони та МЗС Німеччини. Додаткове фінансування включає 3,2 млрд євро, які будуть виплачені у 2023 році, і кредитні лінії на період між 2024 та 2032 роками на суму приблизно 8,8 млрд євро», – повідомили у виданні.

Reuters зазначає, що на додаткові кошти Україна зможе купувати озброєння та військове обладнання за підтримки уряду Німеччини. Загалом німецький уряд виділив на підтримку України понад 14 млрд євро.