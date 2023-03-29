Німеччина запустила проект «Платформа відновлення України»
Проект передбачений для німецьких компаній, зацікавлених у відновленні інфраструктури та бізнесу в Україні
Уряд Німеччини запустив проект для неурядових організацій та компаній «Платформа відновлення України», покликана підтримувати та розвивати різні сфери діяльності у країні та реконструювати зруйноване російськими окупантами. На старті до проекту долучилися приблизно 100 представників бізнесів та громадських організацій Німеччини.
Платформа стартувала у понеділок, 27 березня, повідомили у прес-службі німецького уряду. Проект запустили спільно з послом України Олексієм Макеєвим, федеральної міністерки розвитку Німеччини Свеньї Шульце та держсекретарем мінекономіки ФРН Удо Філіппом.
«Платформа відновлення України - це пропозиція Федерального уряду для неурядових організацій, що базуються в Німеччині, які хотіли б брати участь у відновленні України, зацікавлені в обміні ідеями з однодумцями або шукають партнерів для співпраці. Платформа також доступна українським і міжнародним партнерам», – розповіли на сайті платформи.
Проект спрямований на громадянське суспільство, науку, бізнес та муніципалітети Німеччини, які зацікавлені в розвитку та відбудові України, а також у подальшій бізнес-співпраці. Підтримка відбудови проходить на інвест-основі.
Сайт платформи містить інформацію про наявні пропозиції та можливості фінансування, а також заплановані заходи. Водночас наголошується, що проєкт не здійснює фінансової підтримки, не об'єднує і не узгоджує пропозиції допомоги або пожертвувань.