Відкриття платформи відбулося за участі посла України Олексія Макеєва та федеральної міністерки розвитку Німеччини Свеньї Шульце

Уряд Німеччини запустив проект для неурядових організацій та компаній «Платформа відновлення України», покликана підтримувати та розвивати різні сфери діяльності у країні та реконструювати зруйноване російськими окупантами. На старті до проекту долучилися приблизно 100 представників бізнесів та громадських організацій Німеччини.

Платформа стартувала у понеділок, 27 березня, повідомили у прес-службі німецького уряду. Проект запустили спільно з послом України Олексієм Макеєвим, федеральної міністерки розвитку Німеччини Свеньї Шульце та держсекретарем мінекономіки ФРН Удо Філіппом.

«Платформа відновлення України - це пропозиція Федерального уряду для неурядових організацій, що базуються в Німеччині, які хотіли б брати участь у відновленні України, зацікавлені в обміні ідеями з однодумцями або шукають партнерів для співпраці. Платформа також доступна українським і міжнародним партнерам», – розповіли на сайті платформи.

Проект спрямований на громадянське суспільство, науку, бізнес та муніципалітети Німеччини, які зацікавлені в розвитку та відбудові України, а також у подальшій бізнес-співпраці. Підтримка відбудови проходить на інвест-основі.

Сайт платформи містить інформацію про наявні пропозиції та можливості фінансування, а також заплановані заходи. Водночас наголошується, що проєкт не здійснює фінансової підтримки, не об'єднує і не узгоджує пропозиції допомоги або пожертвувань.