У Німеччині створили мобільний застосунок для українських біженців, який дозволить отримати низку послуг онлайн, наприклад,відкривати банківські рахунки. Про це в понеділок, 27 березня, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«За допомогою додатка AusweisApp2 можна подавати в цифровому вигляді заяви, для яких довелося б особисто ідентифікувати себе у державному органі», – пояснили у Мінреінтеграції.

Встановивши додаток, українські біженці зможуть, не виходячи з дому:

відкрити банківський рахунок;

подати заяву на отримання підтримки згідно з федеральним законом про сприяння освіті;

зареєструватися у Федеральному агентстві зайнятості.

Для цього необхідно завантажити AusweisApp2 на смартфон чи планшет. Далі зчитати за допомогою функції NFC електронну посвідку на проживання.

Додаток AusweisApp2 можна завантажити з Apple App Store, Huawei App Gallery та Google Play Store.